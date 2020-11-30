Жителя Полоцкого района затолкали в багажник и заставили копать себе могилу в лесу

/ Происшествия
Просмотров: 192

Жителя Полоцкого района похитили, привезли в лес в багажнике машины и заставили копать себе могилу.

Фото: СК

По сообщению пресс-службы СК, одного из похитителей милиция задержала, остальных ищут. Около шести часов утра 29 ноября 27-летний житель Ушачей вместе со своими знакомыми приехал в деревню Полоцкого района — к местному жителю, своему ровеснику.

Компания разбила окно в доме молодого мужчины. На шум вышел хозяин. Его ударили, затолкали в багажник машины и отвезли в лес. Там заставили копать себе могилу.

Одному из похитителей сообщили, что очевидцы вызвали милицию. Тогда компания уехала, а потерпевшего сельчанина оставила в лесу.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: могила похищение Город: Полоцк

Другие материалы на эту тему:

До 15 лет лишения свободы. Вынесен приговор трем гомельчанам, похитившим женщину

До 15 лет лишения свободы. Вынесен приговор трем гомельчанам, похитившим женщину

Женщину, похитившую в Жлобине девочку, признали невменяемой

Женщину, похитившую в Жлобине девочку, признали невменяемой

Дело ясное, что дело темное. Как трое белорусов одного россиянина «похитили»

Дело ясное, что дело темное. Как трое белорусов одного россиянина «похитили»

Некляев считает свое задержание похищением и требует возбудить дело

Некляев считает свое задержание похищением и требует возбудить дело