Жителя Полоцкого района затолкали в багажник и заставили копать себе могилу в лесу

Жителя Полоцкого района похитили, привезли в лес в багажнике машины и заставили копать себе могилу.

Фото: СК

По сообщению пресс-службы СК, одного из похитителей милиция задержала, остальных ищут. Около шести часов утра 29 ноября 27-летний житель Ушачей вместе со своими знакомыми приехал в деревню Полоцкого района — к местному жителю, своему ровеснику.

Компания разбила окно в доме молодого мужчины. На шум вышел хозяин. Его ударили, затолкали в багажник машины и отвезли в лес. Там заставили копать себе могилу.

Одному из похитителей сообщили, что очевидцы вызвали милицию. Тогда компания уехала, а потерпевшего сельчанина оставила в лесу.