Правозащитники признали политзаключенным арестованного на 86 суток студента Яна Солоновича и требуют его немедленного освобождения

Белорусские правозащитники признали политзаключенным студента 4-го курса дневного отделения БГУИР Яна Солоновича и потребовали его немедленного освобождения из-под стражи. С соответствующим заявлением выступили 30 ноября правозащитные организации Беларуси.

Как отмечается в документе, Солоновичу за участие в мирных собраниях в общей сумме присуждено уже 86 суток административного ареста, 27 из которых он находится в ЦИП. У правозащитников есть опасения, что Солонович может быть подвергнут аресту на еще большие сроки.

Солоновича задержали 1 ноября в Минске на Марше против террора и доставили в УВД Партизанского района. «По словам матери, там его допрашивали, оказывали давление, в результате чего он признался в 15 эпизодах участия в мирных собраниях за август, сентябрь и октябрь 2020 года. Затем его доставили в ИВС ГУВД Мингорисполкома», — говорится в заявлении.

На сегодня правозащитникам известно о шести судах, прошедших 2, 5, 10, 18, 22 и 27 ноября над Солоновичем за участие в уличных акциях.

В заявлении отмечается, что тактика осуждения сразу на несколько административных арестов подряд и раньше использовалась белорусскими властями «в целях политически мотивированного давления». Так, Павел Северинец в 2020 году отбыл подряд 90 суток административного ареста в ЦИП ГУВД Мингорисполкома, после чего против него было возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

«Мы в очередной раз отмечаем, что такого рода практика применения норм КоАП является порочной, имеет политически мотивированный характер, применяется с целью оказания давления и наказания за общественную активность студента Яна Солоновича. Кроме того, мы отмечаем, что лишение свободы Яна Солоновича по своей продолжительности соотносимо с наказанием в виде ареста в рамках Уголовного кодекса Республики Беларусь», — заявляют правозащитники.

По мнению правозащитных организаций, заключение Солоновича под стражу связано исключительно с реализацией им права на свободу мирных собраний, выражения мнений и распространения информации, гарантированного как Конституцией, так и международными нормами в области прав человека.

Особое беспокойство авторов заявления вызывает нарушение таких норм процессуального права, как гласность при осуществлении правосудия, а также права на защиту (как самостоятельно, так и с помощью защитника). При этом, отмечают правозащитники, суды проходят через скайп, что не предусмотрено законодательством.

Они напоминают, что согласно п. 3.1 руководства по определению понятия «политический заключенный», утвержденного белорусским правозащитным сообществом на III Правозащитном форуме, лишение свободы, в том числе административный арест, в связи с ненасильственным осуществлением свобод, гарантированных международными нормами права в области прав человека, является основанием для признания такого лица политическим заключенным с требованием немедленного освобождения.

«Эти критерии в полной мере касаются всех административно арестованных за участие, организацию мирных собраний и призывы к их проведению. <…> Соответственно все подвергнутые административным арестам за участие в мирных собраниях признаются нами политическими заключенными на период их изоляции», — подчеркивают правозащитники.

Представители белорусских правозащитных организаций выражают протест в связи с политическим преследованием и арестом Солоновича и требуют отмены вынесенных в его отношении постановлений суда Партизанского района Минска и других аналогичных судебных постановлений, а также прекращения ранее начатых процессов по статьям 23.34 и 23.4 КоАП.

Документ подписали правозащитный центр «Весна», Белорусская ассоциация журналистов, Инициатива FORB, Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский документационный центр, Белорусский ПЕН-центр, общественное объединение «Правовая инициатива» и консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа».

Таким образом, по данным правозащитников, на 30 ноября в Беларуси политзаключенными являются уже 146 человек.