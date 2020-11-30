Внешнеторговый товарооборот Беларуси в январе—октябре сократился почти на 17%

Внешнеторговый товарооборот Беларуси за десять месяцев 2020 года составил 49 млрд 480,2 млн долларов. К январю—октябрю 2019-го он сократился в текущих ценах на 16,7%, следует из данных Белстата.

Экспорт товаров составил 23 млрд 429,8 млн долларов (-14,6%), импорт — 26 млрд 50,4 млн долларов (-18,6%).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь—октябрь 2020 года составило 2 млрд 620,6 млн долларов США. По итогам января—октября 2019 года сальдо также было отрицательным — 4 млрд 560,7 млн долларов.

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС за январь—октябрь 2020 года составил 24 млрд 458,6 млн долларов, что на 18% меньше, чем за январь—октябрь 2019 года. Экспорт товаров снизился на 5% до 11 млрд 387,3 млн, импорт — на 26,7% до 13 млрд 71,3 млн долларов. В торговле с этими странами сальдо было отрицательным в 1 млрд 684 млн долларов (в январе—октябре 2019 года — минус 5 млрд 857,7 млн).

Товарооборот с Россией, по данным Белстата, за десять месяцев 2020 года составил 23 млрд 639 млн долларов (уменьшение к уровню января—октября 2019 года на 18,4%). Экспорт товаров составил 10 млрд 674,5 млн (-5,2%) долларов, импорт — 12 млрд 964,5 млн (-26,7%). Отрицательное сальдо в торговле с Россией — 2 млрд 290 млн долларов (в январе—октябре 2019 года — минус 6 млрд 437,7 млн).

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь—октябрь 2020 года составил 9 млрд 411,7 млн долларов, уменьшившись к январю—октябрю 2019 года на 13,9%. Экспорт составил 4 млрд 173,1 млн долларов (-18,7%), импорт — 5 млрд 238,6 млн (-9,6%). Отрицательное сальдо составило 1 млрд 65,5 млн долларов (в январе—октябре 2019 года — минус 666,9 млн долларов).

В страны вне СНГ экспорт в январе—октябре 2020 года снизился на 22,1% до 8 млрд 973,7 млн долларов, импорт — на 8,5% до 11 млрд 547,9 млн. В целом товарооборот сократился на 15% до 20 млрд 521,6 млн долларов, а отрицательное сальдо составило 2 млрд 574,2 млн против отрицательного в 1 млрд 87,5 млн в январе—октябре 2019 года.

До конца 2020 года экспорт белорусских товаров продолжит сокращаться и может упасть на 25%, прогнозировал ранее в комментарии БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук.

«Все эти цифры — следствие падения конкурентоспособности белорусской продукции прежде всего на рынке России, что связано с ценовыми условиями и налоговой системой. Сказались и ограничения, вызванные коронавирусом. Товары традиционного белорусского экспорта не находят такого спроса, как раньше. Наибольшее "проседание" мы имеем по нефтепродуктам, а заменить их нечем, отсюда падение и импорта, потому что мы стали меньше покупать нефти, помимо того что в начале года был нефтяной конфликт с Россией», — сказал Романчук, комментируя данные официальной статистики.

«Нет структурных изменений в экономике, поэтому нет и новых источников экспорта. В конце лета начался серьезный наезд на IT-отрасль, поэтому можно ожидать существенного сокращения экспорта компьютерных услуг. Вариантов замены этой статьи экспорта не будет», — считает эксперт.

Он также отметил, что на внешние условия торговли влияет и политический кризис, который заметно снизил доверие к финансовым инструментам заимствования, прекращены переговоры о либерализации торговли. «В условиях второй волны коронавируса еще и политические риски усугубляют положение экспортеров и затрудняют работу на внешних рынках», — подытожил Романчук.