Минздрав сообщил о 1639 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1639 новых случаев COVID-19, скончались семь человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси достигло 136 647, умерло 1158 человек. 29 ноября было зафиксировано 1684 новых инфицированных и восемь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровел и выписан 114 341 пациент (966 за последние сутки). Проведено 3 269 576 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 16 428.

27 ноября Александр Лукашенко во время общения с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, еще раз высказал убеждение о правильности выбранного пути борьбы с COVID-19. «Важно, что весь мир убедился, что мы тогда прошли этот путь правильно. Мы этот путь прошли достойно — единственные в мире», — заявил он.