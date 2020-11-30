Минздрав сообщил о 1639 новых случаев коронавируса

/ Общество
Просмотров: 56

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1639 новых случаев COVID-19, скончались семь человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси достигло 136 647, умерло 1158 человек. 29 ноября было зафиксировано 1684 новых инфицированных и восемь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровел и выписан 114 341 пациент (966 за последние сутки). Проведено 3 269 576 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 16 428.

27 ноября Александр Лукашенко во время общения с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, еще раз высказал убеждение о правильности выбранного пути борьбы с COVID-19. «Важно, что весь мир убедился, что мы тогда прошли этот путь правильно. Мы этот путь прошли достойно — единственные в мире», — заявил он.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус в Беларуси Минздрав

Другие материалы на эту тему:

Чистка рядов в системе Минздрава? «Медики являются активными оппонентами режима»

Чистка рядов в системе Минздрава? «Медики являются активными оппонентами режима»

От Минздрава требуют объяснить данные об аномальном росте смертности в Беларуси

От Минздрава требуют объяснить данные об аномальном росте смертности в Беларуси

Каранику предложили уйти в отставку, «если у него осталась хоть капля совести»

Каранику предложили уйти в отставку, «если у него осталась хоть капля совести»

Год на посту министра здравоохранения. Как онколог стал эпидемиологом

Год на посту министра здравоохранения. Как онколог стал эпидемиологом