Головченко и Мишустин обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран

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Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

Как сообщила пресс-служба российского правительства, главы правительств рассмотрели приоритетные направления развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике, промышленности, в сфере транспорта и в других областях.

«Особое внимание было уделено перспективам взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Мишустин и Головченко обсудили также график предстоящих контактов на правительственном уровне.

Предыдущие телефонные переговоры глав правительств двух стран состоялись 6 ноября.

Мишустин 10 ноября также позвонил Александру Лукашенко, с которым, как сообщила пресс-служба последнего, обсудил «актуальные вопросы белорусско-российских отношений в сфере экономики», а также ситуацию с COVID-19 и меры противодействия распространению инфекции.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Роман Головченко Михаил Мишустин

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