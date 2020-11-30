Специалисты прогнозируют рост заболеваемости ВИЧ и туберкулезом после пандемии коронавируса

Специалисты прогнозируют рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом после завершения пандемии коронавируса COVID-19.

Доцент кафедры инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Николай Голобородько на пресс-конференции 30 ноября в Минске отметил, что заболеваемость стабилизировалась, а по итогам 2020 года число новых случаев по сравнению с прошлым годом «снизится почти на треть». В свою очередь координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Вячеслав Граньков отметил, что это может быть следствием того, что пандемия COVID-19 негативно влияет на выявляемость заболеваний, в том числе таких опасных, как ВИЧ и туберкулез.

«Цифры выявления сокращаются во всем мире, но не всегда этот спад ВИЧ-инфекции напрямую связан с реальной картиной, — сказал он. — Исследования показывают, что сокращается не заболеваемость, а выявляемость: из-за коронавируса люди реже обращаются за тестированием и медицинской помощью, тем самым откладывая постановку диагноза».

«К сожалению, это может сказаться не только на их здоровье, но и на росте передачи инфекции. Поэтому после того как пандемия закончится, мы ожидаем роста заболеваемости как ВИЧ-инфекцией, так и туберкулезом и другими болезнями, которые в силу пандемии COVID-19 остались незамеченными», — заявил специалист.

Участники пресс-конференции сообщили, что еще в первую волну пандемии для сокращения посещений медучреждений в Беларуси с помощью общественных организаций, в том числе пациентских, и при поддержке Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) была организована доставка антиретновирусных препаратов пациентам с ВИЧ на дом. Сейчас, с началом второй волны, такая схема вновь внедряется.

Голобородько отметил, что течение инфекции COVID-19 у пациентов с ВИЧ с нормальным уровнем иммунитета ничем не отличается от течения болезни у других пациентов. Он сообщил: предположения о том, что прием антиретровирусных препаратов защищает от коронавируса, не подтвердились, и дополнительной защиты от COVID-19 у людей с ВИЧ нет. «Однако при стабильной терапии и достаточном уровне иммунитета дополнительных рисков у них тоже нет», — добавил он.

Заведующая консультационно-диспансерным отделением по ВИЧ Гомельской областной инфекционной клинической больницы Елена Казначеева в свою очередь рассказала, что в Гомельской области сейчас проживает половина всех инфицированных пациентов страны. «По статистическим данным, на 1 ноября 2020 года в области оценочно насчитывалось 10 400 людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Официально зарегистрировано 8,4 тысячи пациентов. Антиретровирусную терапию получает 6,5 тысячи ВИЧ-положительных, из них 5 тысяч имеют неопределямую вирусную нагрузку», — уточнила она.

По словам Казначеевой, в регионе уже два года реализуется государственный социальный заказ, который предусматривает два основных аспекта — оказание паллиативной помощи пациентам с ВИЧ и работу над повышением у пациентов приверженности лечению. «Мониторинг оценки эффективности данных мероприятий показал, что половина вовлеченных в проект по приверженности лечению пациентов пришли от высоких показателей вирусной нагрузки к нулевой», — отметила она.

Учитывая эффективность работы мероприятий государственного соцзаказа, специалисты области вышли в главное управление по здравоохранению с предложением расширить охват этими мероприятиями лиц, освободившихся из мест лишения свободы. «Обычно эти люди после освобождения теряются и до врача-инфекциониста не доходят», — пояснила она.

Казначеева добавила, что в регионе работа с учреждениями пенитенциарной системы налажена хорошо. «До ковида еженедельно, а сейчас раз в месяц врачи-инфекционисты посещают исправительные учреждения и консультируют заключенных с ВИЧ-инфекцией и назначают лечение. Процент пациентов, находящихся на антиретровирусной терапии, в этих учреждениях очень высокий», — сказала она.

С нового года в Минской и Гомельской областях совместно с Белорусским обществом Красного Креста начнется реализация проекта по тестированию пациентов с ВИЧ на количество иммунных клеток и количество вируса в крови. Новый проект особенно нацелен на помощь пациентам в отдаленных населенных пунктах двух регионов. «На места будет выезжать мобильная бригада и тестировать пациентов, для того чтобы оценивать эффективность лечения. Это необходимо для оценки эффективности лечения ВИЧ», — добавила она.