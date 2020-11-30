Фотокор БелаПАН Андрей Шавлюго вышел на свободу после 15-суточного ареста

/ Общество
Просмотров: 16

Фотокорреспондент БелаПАН Андрей Шавлюго 30 ноября вышел на свободу после 15-суточного ареста.

Наказание он отбывал в изоляторе временного содержания в Могилеве. Встречавшим коллегам Шавлюго сообщил, что при освобождении ему не вернули фототехнику, документы, деньги и ключи. Последний раз он видел свои вещи в центре изоляции правонарушителей в Минске.

Шавлюго был задержан 15 ноября в столице во время освещения акции памяти Романа Бондаренко. В отношении фотокора был составлен протокол по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). До суда, который состоялся 17 ноября, он находился в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, что по данным БАЖ на утро 30 ноября, 11 представителей СМИ находилось за решеткой

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: задержания журналистов репрессии акции протеста свобода СМИ Персона: Андрей Шавлюго

Другие материалы на эту тему:

Репортаж с петлей на шее. Белорусские власти прессуют прессу по беспределу

Репортаж с петлей на шее. Белорусские власти прессуют прессу по беспределу

Журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин: суд надо мной длился меньше минуты

Журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин: суд надо мной длился меньше минуты

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

В Беларуси проходят акции против политических репрессий

В Беларуси проходят акции против политических репрессий