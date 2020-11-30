Еще одну негосударственную газету оставили без типографии

ОАО «Брестская типография» не будет заключать договор на печать негосударственного еженедельника «Брестская газета» в 2021 году.

Фото с сайта «Брестской газеты»

Как сообщил БелаПАН главный редактор издания Виктор Марчук, 30 ноября получена факсовая копия документа из типографии. В нем говорится, что срок действия договора истекает 31 декабря. Новый договор с ООО «Брестская газета» заключаться не будет.

«Наша газета выходит с 18 ноября 2002 года, и все это время мы печатали ее в Брестской типографии. В текущем году к нам не было никаких претензий по оплате услуг типографии. Поэтому экономических оснований для отказа печати нашей газеты я не вижу. Выяснить причину отказа у директора типографии мне пока не удалось. Его телефон не отвечает. Скорее всего, нам нужно будет искать другую типографию», — сказал Марчук.

«Брестская газета» — негосударственное массово-политическое периодическое издание, учредителем и издателем которой является одноименное общество с ограниченной ответственностью. Выходит на 24 полосах формата А3. Тираж составляет 5.230 экземпляров.

С августа не имеют возможности печататься в стране и распространяться в розницу и по подписке четыре крупных негосударственных издания: «БелГазета», «Комсомольская правда» в Белоруссии», «Народная Воля» и «Свободные новости плюс». «КП» печатается в типографии под Москвой и продается в некоторых торговых сетях. «Народная Воля» печаталась в той же типографии и распространялась силами волонтеров, но недавно типография расторгла договор. В редакции считают, что это сделано под давлением белорусских властей. В негосударственной «Газеце Слонімскай» под предлогом уголовного дела о клевете на сотрудника местного РОВД в местных телеграм-каналах конфискована оргтехника, ее издатель Анна Володащук покинула страну из-за угрозы уголовного преследования.