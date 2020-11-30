В стачке на «Беларуськалии» участвует более 100 человек

В стачке на ОАО «Беларуськалий» на 30 ноября участвует более 100 человек, сообщил БелаПАН сопредседатель стачечного комитета Анатолий Бокун.

По его словам, в стачку вступает по одному или несколько человек в день. «Сегодня еще плюс три участника, в том числе женщина», — сказал Бокун.

При этом он отметил, что это смелые люди, потому что на рабочих местах шахтеры находятся под прессом администрации предприятия. «Руководство постоянно «ведет работу». Но, несмотря на это, стачечное движение ширится, люди уходят в стачку», — подчеркнул лидер стачкома.

Он также заявил, что работники, присоединившиеся к стачке, имеют моральную, юридическую, материальную поддержку. По информации Бокуна, уволено около 50 участников стачки, которым также оказывается помощь.

Бокун затруднился оценить, сколько человек может присоединиться к стачке. «У каждого человека свой порог страха. Во всяком случае, более 6 тыс. человек, которые первоначально поддержали забастовку, осознанно тогда выходили на протест. Единственное, что не справились с беспрецедентным давлением, которое на них оказали власти. Думаю, эти люди осознают, что происходит в стране, и они не смирились. Вопрос времени, когда они созреют и преодолеют свой страх», — заявил сопредседатель стачечного комитета.

17 августа на предприятии была объявлена забастовка. Шахтеры требуют признать результаты выборов президента недействительными, привлечь Александра Лукашенко и главу Центризбиркома Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов, освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными.

11 сентября Минский областной суд признал забастовку на «Беларуськалии» незаконной. Позднее Верховный суд не удовлетворил апелляцию стачкома.