Видеофакт. Мужчина чудом не погиб в Бобруйске — про таких говорят: родился в рубашке

Изменение погоды существенно повлияло на качество покрытия дорог Беларуси.

ГАИ отмечает увеличение количества аварий.

Между тем, в сети появился ролик из Бобруйска. На опубликованных с камеры видеонаблюдения кадрах видно, как мужчина едва не попал под кувыркающийся внедорожник.

Про таких людей, которые находились, что называется, на миллиметр от смерти, говорят: родился в рубашке.

(Внимание, ненормативная лексика, 18+)