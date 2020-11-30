Видеофакт. Мужчина чудом не погиб в Бобруйске — про таких говорят: родился в рубашке

/ Происшествия
Просмотров: 139

Изменение погоды существенно повлияло на качество покрытия дорог Беларуси.

ГАИ отмечает увеличение количества аварий.

Между тем, в сети появился ролик из Бобруйска. На опубликованных с камеры видеонаблюдения кадрах видно, как мужчина едва не попал под кувыркающийся внедорожник.

Про таких людей, которые находились, что называется, на миллиметр от смерти, говорят: родился в рубашке.

(Внимание, ненормативная лексика, 18+)

 

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Город: Бобруйск

Другие материалы на эту тему:

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?