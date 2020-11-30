Видеофакт. Мужчина чудом не погиб в Бобруйске — про таких говорят: родился в рубашке
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Изменение погоды существенно повлияло на качество покрытия дорог Беларуси.
ГАИ отмечает увеличение количества аварий.
Между тем, в сети появился ролик из Бобруйска. На опубликованных с камеры видеонаблюдения кадрах видно, как мужчина едва не попал под кувыркающийся внедорожник.
Про таких людей, которые находились, что называется, на миллиметр от смерти, говорят: родился в рубашке.
(Внимание, ненормативная лексика, 18+)