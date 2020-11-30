Смерть Марадоны: родственники обвиняют врача легенды мирового футбола

По мнению родственников легенды мирового футбола, чемпиона мира Диего Мародоны, его личный врач Леопольдо Луке виновен в смерти 60-летнего аргентинца.

Суд дал добро обыскать дом Леопольдо Луке в Сан-Исидро. Он недавно оперировал экс-капитана сборной Аргентины по поводу субдуральной гематомы. Доктору предъявлено обвинение в рамках расследования как возможному виновнику в трагедии

Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. Предварительный отчет о вскрытии показал, что экс-игрок сборной Аргентины скончался от острого отека легких из-за хронической сердечной недостаточности, когда он спал, пишет pressball.by .

В связи со смертью прославленного футболиста, которого при жизни ставили на один уровень с бразильцем Пеле, в стране был объявлен трехдневный национальный траур.

Церемония прощания с Марадоной прошла 26 ноября в Президентском дворце в Буэнос-Айресе. На пути к гробу выстроилась очередь длиной в семь кварталов.

Напомним, жизнь великого аргентинца (пусть и очень маленький ее период) связан с Беларусью: 22 мая 2018 года в Абу-Даби он был официально представлен на специально созванной пресс-конференции в качестве председателя правления ФК «Динамо-Брест».

16 июля того же года он посетил город над Бугом, где погулял по улицам. Местным болельщикам прославленный в прошлом футболист был представлен перед поединком 16-го тура чемпионата Беларуси-2018 «Динамо-Брест» — «Шахтер», который брестчане проиграли — 1:3 (с тех пор на берегах Буга его не видели).

А уже 7 сентября стало известно, что Марадона был представлен в качестве технического директора мексиканского клуба «Дорадос».