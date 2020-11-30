Литва может начать выдавать бесплатные визы репрессированным белорусам

МИД Литвы предлагает бесплатно выдавать литовские национальные визы белорусам, которые пострадали от нарушения прав человека.

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Как сообщает портал ru.delfi.lt , соответствующий проект постановления должен быть рассмотрен на этой неделе на заседании литовского правительства. Согласно документу, в случае предоставления мотивированных заявлений о невзимании консульского сбора национальные литовские визы будут выдаваться бесплатно.

«По причине применяемого властями насилия и совершенных нарушений прав человека в Литву прибывает все больше граждан Беларуси», — говорится в обращении МИД Литвы к правительству. Многие из них въезжают в Литву, получив особое разрешение главы МВД Литвы в связи с гуманитарными основаниями и обладая шенгенской визой.

Но в случае, если они хотят законно оставаться в Литве на более длительный срок, они должны получить долгосрочные национальные визы.

Сейчас, отмечает литовский МИД, решение о взимании консульского сбора при обращении за национальной литовской визой белорусских граждан, пострадавших от репрессий, в консульские и дипломатические представительства Литвы принимает глава этого представительства.

По данным МВД Литвы, по особым гуманитарным причинам разрешен въезд в Литву 653 гражданам Беларуси. Из них 246 уже находятся в Литве, еще 53 попросили убежище.