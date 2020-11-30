По мнению члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, в настоящее время белорусское общество находится в расколотом состоянии.

Она отметила, что после почти четырех месяцев протестов, когда были задержаны десятки тысяч человек, а тысячи бежали из страны, опасаясь репрессий, в обществе наблюдается раскол, кризис доверия к руководству и всем государственным институтам, пишет DW со ссылкой на Der Spiegel.

Колесникова отметила, что в Беларуси наблюдается правовой дефолт: законы не соблюдаются, насилие поощряется и уже приобрело огромные масштабы.

Доказательством этому служат факты, когда не возбуждаются уголовные дела по фактам насилия со стороны представителей власти (жесткие избияния, пытки, убийства).

«Народ не забудет этот кошмар и это противостояние. Его борьба будет длиться до тех пор, пока руководство не выслушает нас», — уверена представитель КС.

«Людей избивают во дворах так, что они умирают, цветы убирают, сносят мемориалы. Режим преступил все границы, в нем больше не осталось ничего человеческого. Это абсолютное зло, которое должно быть остановлено», — подчеркнула Колесникова.