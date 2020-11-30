Колесникова назвала условия для диалога с Лукашенко

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Член президиума Координационного совета Мария Колесникова назвала несколько условий для возможного диалога с Александром Лукашенко.

В частности, в ответах немецкому журналу Der Spiegel (свои ответы для интервью она передала из тюрьмы) Колесникова отметила, что диалог «должен проходить на свободе, а не в тюрьме; добровольно, а не в принудительном порядке; и с четко определенными целями».

«До тех пор пока мы как заложники сидим в тюрьме, диалог не имеет никакого смысла», — уверена она.

Руководство страны, приводит слова Колесниковой DW, должно вначале выполнить главные требования нашего народа: «освободить политзаключенных и начать расследование преступлений, совершенных против народа».
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Тэги: Координационный совет для трансфера власти Персона: Мария Коленсикова

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