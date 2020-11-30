Колесникова назвала условия для диалога с Лукашенко

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова назвала несколько условий для возможного диалога с Александром Лукашенко.

В частности, в ответах немецкому журналу Der Spiegel (свои ответы для интервью она передала из тюрьмы) Колесникова отметила, что диалог «должен проходить на свободе, а не в тюрьме; добровольно, а не в принудительном порядке; и с четко определенными целями».

«До тех пор пока мы как заложники сидим в тюрьме, диалог не имеет никакого смысла», — уверена она.