Как в Беларуси на фоне COVID-19 богатеют фармкомпании

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Выручка флагманов отечественной фармацевтической промышленности за январь-сентябрь превысила 1 млрд рублей.

Появилась информация об итогах работы главных предприятий фармацевтической промышленности Беларуси, пишет banki24.by.

Финансовая статистика крупных и средних предприятий выходит через 1,5 месяца по окончании отчетного периода. На сегодня самой свежей информацией являются данные за девять месяцев.

Выручка флагманов фармпромышленности за указанный период составила 1,005 млрд рублей (+17,8% к аналогичным данным 2019 года).

Прибыль от реализации продукции достигла 266,4 млн рублей (+59,6%).

Как отмечает интернет-издание, «это не особо удивительно», так как в пандемию «возрос спрос на лекарства и средства индивидуальной защиты».

Напомним, по данным Минздрава на 29 ноября, в Беларуси общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси достигло 135 008, умер 1151 человек.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 фармацевтическая промышленность

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