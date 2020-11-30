Как в Беларуси на фоне COVID-19 богатеют фармкомпании
Выручка флагманов отечественной фармацевтической промышленности за январь-сентябрь превысила 1 млрд рублей.
Появилась информация об итогах работы главных предприятий фармацевтической промышленности Беларуси, пишет
Финансовая статистика крупных и средних предприятий выходит через 1,5 месяца по окончании отчетного периода. На сегодня самой свежей информацией являются данные за девять месяцев.
Выручка флагманов фармпромышленности за указанный период составила 1,005 млрд рублей (+17,8% к аналогичным данным 2019 года).
Прибыль от реализации продукции достигла 266,4 млн рублей (+59,6%).
Как отмечает интернет-издание, «это не особо удивительно», так как в
Напомним, по данным Минздрава на 29 ноября, в Беларуси общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси достигло 135 008,