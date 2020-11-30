Эксперт: уже на днях доллар может подскочить до 2,61 рубля

/ Экономика
Просмотров: 436

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе все основные иностранные валюты по итогам рабочей пятидневки на БВФБ укрепили свои позиции.

Что ждать от валют в начале декабря? Своим мнением с Myfin.by поделился старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Эксперт отметил, что за минувшую неделю валютная корзина выросла на 1,41%: «Это уже вторая неделя подряд снижения белорусского рубля к корзине».

«Судя по всему, на начавшейся неделе эта тенденция может быть продолжена. В этом случае доллар может подорожать до 2,61 белорусского рубля. Евро может вырасти до 3,13 белорусского рубля. А российский рубль может подорожать до 3,46 белорусского рубля за 100 российских», — резюмировал экономист.

По итогам пятидневки (23-27 ноября) выросли:

  • евро — на 0,0494 пункта (с 3,03 до 3,0794 белорусского рубля);
  • доллар — на 0,0295 пункта (с 2,5522 до 2,5817 белорусского рубля);
  • российский рубль — на 0,0497 пункта (с 3,3559 до 3,4056 белорусского рубля за 100 российских).

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта Персона: Вадим Иосуб

Другие материалы на эту тему:

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Почему резко падает рубль

Почему резко падает рубль

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»