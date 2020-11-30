С северных широт пришел холод
В последний день осени погоду на территории республики в основном будет определять неустойчивая холодная воздушная масса, сформированная в северных широтах.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически по всей стране выпадут осадки. Местами ожидается налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Погода в регионах:
- Брест -1..+1°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица);
- Витебск -1..+1°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица);
- Гомель -1..+1°C (без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица);
- Гродно -1..+1°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков более 90%, на отдельных участках дорог гололедица);
- Могилев -1..+1°C (без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица);
- Минск -1..+1°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица).