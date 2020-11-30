Yara озабочена ситуацией с правами человека в Беларуси, но продолжает покупать ее калийные удобрения

Норвежская компания Yara — покупатель солигорских калийных удобрений у Белорусской калийной компании — вновь выразила озабоченность ситуацией с правами человека в Беларуси.

«Yara уважает международные права человека, свободу выражения и право участвовать в свободных выборах, — подчеркивается в заявлении компании. — Мы поддерживаем руководящие принципы ООН в отношении бизнеса и прав человека, а также признаем и уважаем права трудящихся, включая право на объединение и право на забастовку».

Норвежская компания рассчитывает, что ее бизнес-партнеры будут следовать принципам, изложенным в кодексе поведения деловых партнеров, соблюдать законодательство и международно признанные стандарты прав человека, трудящихся и этичного ведения бизнеса.

Yara отмечает, что Беларусь — одна из девяти стран, где она покупает калийные удобрения. Компания «внимательно следит за развитием событий в Беларуси и постоянно оценивает их влияние на ее бизнес», а также отслеживает положение работников БКК и «Беларуськалия», отношения с деловыми партнерами и ситуацию в Беларуси в целом.

Норвежцы констатируют, что продолжают покупать белорусский калий. «В течение последних месяцев мы часто вели диалог с руководством «Беларуськалия», в ходе которого выражали озабоченность правами и благополучием трудящихся. Мы по-прежнему верим в диалог как в инструмент улучшения, но нас все больше беспокоит ситуация, в том числе с учетом ухудшения политической ситуации и ситуации в области безопасности в стране», — говорится в заявлении.

Yara напоминает, что в сентябре ее делегация посетила «Беларуськалий» для встречи с руководством и профсоюзами. Из-за пандемии коронавируса больше подобных контактов не было, отмечает норвежская компания.

Впервые озабоченность ситуацией в Беларуси и соблюдением прав солигорских шахтеров Yara выразила 15 сентября. Визит ее делегации состоялся 18 сентября.

Стачком «Беларуськалия» неоднократно заявлял о преследовании властями и руководством предприятия работников, выражавших несогласие с официальными итогами президентских выборов, в том числе путем участия в уличных акциях и забастовках.