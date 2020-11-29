ОГП: такого террора против белорусского народа не было со времен сталинских репрессий и фашистской оккупации

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Такого террора против белорусского народа, как сейчас, не было со времен сталинских репрессий и фашистской оккупации, говорится в заявлении XX съезда Объединенной гражданской партии.

«За всю историю независимости Беларусь переживает в 2020 году самый острый политический кризис, вызванный проведением в стране так называемых выборов президента. В ответ на арест потенциальных кандидатов, представителей их штабов, ряда известных политиков, преступные манипуляции с голосами избирателей граждане страны вышли на улицы для демонстрации несогласия с наглыми фальсификациями», — отмечается в документе.

В ответ власти «бросили против безоружных людей огромные силы МВД и армии без опознавательных знаков отличия», которые использовали спецсредства.

«Такого масштабного и разнузданного террора против белорусского народа не было со времен сталинских репрессий тридцатых годов и фашистской оккупации в прошлом веке. Есть убитые, пропавшие без вести, сотни искалеченных, более 140 политзаключенных, свыше 30 тысяч признаны по надуманным предлогам правонарушителями в административном порядке, десятки тысяч испытали на себе силу карательной системы режима: избиение дубинками, слезоточивый газ, увольнение с работы, отчисление из учебных заведений и многое другое», — заявили делегаты съезда.

Партия потребовала немедленного прекращения репрессий, освобождения политзаключенных и задержанных, закрытия уголовных дел и отмены административных наказаний участников избирательной кампании и мирных протестов, журналистов и других пострадавших.

Кроме того, в ОГП считают необходимым возбудить уголовные дела по фактам убийств, пыток и истязаний мирных граждан, расследовать нарушения законодательства и наказать виновных, вернуть в страну законность, включая право на свободу мирных собраний и свободу слова.

Делегаты съезда выразили солидарность с протестующими против режима, поблагодарили руководство стран, которые не признают Лукашенко президентом и поддерживают требования граждан Беларуси о проведении новых выборов главы государства.

ОГП приветствовала инициативу о запуске в отношении Беларуси Московского механизма ОБСЕ, сообщает БелаПАН.
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Тэги: ОГП власть-общество милицейское насилие

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