Не менее 134 человек задержано 29 ноября во время маршей протеста

По данным правозащитников на 17:00, во время воскресных маршей протеста 29 ноября задержано не менее 134 человек.

110 человек задержано в Минске, 24 — в регионах (в Бресте — 5, Гродно — 4, Витебске — 3, Боровлянах (Минский район) — 4, Ляховичах — 2, Барановичах, Жодино, Коробчицах (Гродненский район), Лесном (Минский район), Лиде, Молодечно — по 1).

Среди задержанных — член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса Дмитрий Крук (на ул. Гаруна в Минске), 75-летняя кандидат сельскохозяйственных наук Ираида Миско (в Жодино), врач-невролог Руслан Бадамшин (в столичном микрорайоне Уручье), брестские журналисты Станислав Коршунов («Брестская газета», TUT.by; доставлен в Ленинское РОВД) и Максим Хлебец («Брестская газета»; доставлен туда же). 23 октября Хлебец был арестован на 15 суток за якобы участие в акции протеста 18 октября.

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