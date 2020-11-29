В Гродно задержали около двадцати участников воскресной акции протеста

/ Общество
Просмотров: 94

Гродненцы вышли на районные акции 29 ноября. Некоторых задержали, в том числе пожилую женщину с бело-красно-белым зонтом.

Около 20 человек прошли колонной в микрорайоне Вишневец. Они не несли какую-либо символику, не выкрикивали лозунги. Однако к ним подъехали три милицейских микроавтобуса с начальством гродненской милиции и людьми в штатском и в масках. Почти всех участников акции задержали, некоторых догоняли во дворах.

В других районах города также гуляли протестующие, организовывали небольшие акции с бело-красно-белым флагами. Известно, что в центре в районе улицы Советской задержали пожилую женщину с бело-красно-белым зонтом, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акция протеста массовые задержания Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Децентрализация протеста. Больше маршей!

Децентрализация протеста. Больше маршей!

Тринадцатое воскресенье. И не последнее…

Тринадцатое воскресенье. И не последнее…

Двоим — сутки, двоим — штраф. В Горках осудили рабочих за политическое видео

Двоим — сутки, двоим — штраф. В Горках осудили рабочих за политическое видео

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста