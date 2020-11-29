Россия, Украина и Польша в мировой десятке по приросту коронавируса

По скорости распространения COVID-19 в мире лидируют США (121 658 новых случаев), Бразилия (21 922), Индия (39 567), Турция (30 103) и Россия (27 100).

Источник: Worldometers

По состоянию на 29 ноября в мире зафиксировано 62,6 миллиона случаев коронавируса, из которых 1,5 миллиона закончились смертью пациентов, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers .

За предыдущие сутки в 16 294 украинцев подтвердили заражение коронавирусом нового типа, что является абсолютным антирекордом с начала эпидемии. В Европе же Украина занимает второе место по количеству новых случаев инфицирования, уступая только Италии.

Также в десятку вошли Британия (15 871), Польша (15 178) и Германия (14 645).