Минская милиция несет службу в усиленном режиме

Сотрудники столичной милиции 29 ноября несут службу в усиленном режиме «в целях обеспечения правопорядка и дорожной безопасности».

Усиленный режим службы направлен на пресечение противоправных действий со стороны граждан, участвующих в несанкционированных массовых мероприятиях, сообщила агентству «Минск-Новости» пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«В зависимости от складывающейся ситуации может быть дополнительно задействована спецтехника», — добавила она.

Воскресный протестный марш — шестнадцатый после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.