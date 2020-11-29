В Беларуси выявлено 1684 новых случая COVID-19

За последние сутки в Беларуси зарегистрирован 1684 новых случая COVID-19, скончались восемь человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси достигло 135 008, умер 1151 человек. 28 ноября был зафиксирован 1691 новый инфицированный и семь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 113 375 пациентов (1820 за последние сутки). Проведено 3 253 148 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 32 353.

27 ноября Александр Лукашенко во время общения с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, еще раз высказал убеждение о правильности выбранного пути борьбы с COVID-19. «Важно, что весь мир убедился, что мы тогда прошли этот путь правильно. Мы этот путь прошли достойно — единственные в мире», — заявил он.

Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что коронавирус давно перестал быть только медицинской проблемой. «Это уже не просто ваша проблема, это уже политическая, экономическая болезнь. Если надо отгородиться от кого-то — закрывают границу под видом ковида, если кто-то на кого-то хочет надавить политически — используют ковид», — уточнил он.