В Минске проходит съезд ОГП

В Минске 29 ноября проходит XX съезд Объединенной гражданской партии, участие в котором принимают 85 делегатов.

На съезде планируется избрать новое руководство партии — председателя, его заместителей, Политсовет и Национальный комитет ОГП. Кроме того, ожидается принятие ряда документов, в которых будет выражена позиция партии «по актуальным общественно-политическим вопросам».

Исполняющий обязанности председателя партии Николай Козлов неоднозначно оценил опыт участия в праймериз оппозиции. Политик пояснил, что это был первый опыт. «Мы выиграли этот праймериз. В нем, может быть, участвовало немного людей, может быть, он был недостаточно разрекламирован, но тем не менее», — сказал Козлов.

Среди достижений партии Козлов назвал придуманный ОГП новый формат акций — цепи солидарности. Также он напомнил, что партия поддержала Светлану Тихановскую, члены партии были среди ее доверенных лиц и сейчас работают в ее штабе и в основном составе Координационного совета.

«У партии сегодня три основные задачи, как и у белорусского народа: прекращение репрессий, освобождение политзаключенных, проведение честных свободных выборов без участия Александра Лукашенко. Пока проходят протесты, мы решили не выпячивать партии, приспустить партийные штандарты, пока мы не решим с остальными эти три простые вещи», — заключил Козлов.

Праймериз оппозиции начался в марте этого года, итогом должно быть избрание единого кандидата от оппозиции на президентские выборы. Из-за ряда разногласий часть участников вышла из процесса. В результате кандидат не был избран, кампания была отменена 10 мая. Официальная причина — пандемия коронавируса.