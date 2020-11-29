«Мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность»

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По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской тактика проведения воскресных мероприятий в виде «Маршей соседей» сейчас является правильной.

«Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников», — отметила политик в своем телеграм-канале.

Она убеждена, что «мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность».

В то же время, считает Тихановская, «мы остались собой, в отличие от режима, показавшего свое истинное лицо».

Экс-кандидат в президенты заявила, что белорусы — «гордый смелый и мирный народ», который «узнал цену свободы и больше никогда не согласится жить без нее».

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста Персона: Светлана Тихановская

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