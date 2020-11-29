ЧП на минской стройке

/ Происшествия
Просмотров: 61

Один из двух засыпанных песком рабочих погиб, сообщает Минское городское управление МЧС.

ЧП произошло 28 ноября на месте бывшего Червенского рынка. В 15.12 спасателям от медиков поступило сообщение о происшествии на стройке напротив здания по улице Маяковского, 8: человека в котловане засыпало песком.

До прибытия подразделений МЧС работники строительной компании извлекли мужчину 1978 года рождения. Его осмотрела бригада скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом «синдром позиционного сдавливания, сочетанная травма живота, закрытая травма грудной клетки» мужчину госпитализировали.

В 16.35 работники МЧС извлекли второго мужчину. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали его смерть.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: гибель на производстве засыпало землей Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Не только коровы. В Беларуси, упав в навоз, погиб человек

Не только коровы. В Беларуси, упав в навоз, погиб человек

«Стране нужна руда». На «Беларуськалии» погиб еще один шахтер

«Стране нужна руда». На «Беларуськалии» погиб еще один шахтер

«Работа в шахте не безопаснее, чем это было несколько десятилетий назад»

«Работа в шахте не безопаснее, чем это было несколько десятилетий назад»

Жене погибшего на производстве недоплатили более 200 миллионов

Жене погибшего на производстве недоплатили более 200 миллионов