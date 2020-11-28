Фотофакт. В Минске на стройке двоих рабочих засыпало песком

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В Минске 28 ноября двоих рабочих засыпало песком на стройке, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, сотрудники которого оказывали помощь в извлечении людей из-под грунта.

 

 

 

 

В 15.12 спасателям от медиков поступило сообщение о происшествии на стройке напротив здания по улице Маяковского, 8 (на месте бывшего Червенского рынка. — БелаПАН.), — человека в котловане засыпало песком.

По прибытии на место спасателями было установлено, что в котловане на пятиметровой глубине под песком находится человек.

До прибытия подразделений МЧС работниками строительной компании был извлечен 42-летний мужчина. Его осматривала бригада скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом «синдром позиционного сдавливания, сочетанная травма живота, закрытая травма грудной клетки» мужчину госпитализировали.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят работы по извлечению еще одного мужчины.

Фото: МЧС.

 
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Тэги: МЧС спасработы засыпало рабочих Город: Минск

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