Фотофакт. В Минске на стройке двоих рабочих засыпало песком
В Минске 28 ноября двоих рабочих засыпало песком на стройке,
В 15.12 спасателям от медиков поступило сообщение о происшествии на стройке напротив здания по улице Маяковского, 8 (на месте бывшего Червенского рынка. —
По прибытии на место спасателями было установлено, что в котловане на пятиметровой глубине под песком находится человек.
До прибытия подразделений МЧС работниками строительной компании был извлечен 42-летний мужчина. Его осматривала бригада скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом «синдром позиционного сдавливания, сочетанная травма живота, закрытая травма грудной клетки» мужчину госпитализировали.
В настоящее время сотрудники МЧС проводят работы по извлечению еще одного мужчины.
Фото: МЧС.