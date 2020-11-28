Фотофакт. В Минске начал работу сезонный мобильный каток у Дворца спорта

В субботу, 28 ноября, открылся зимний сезон на сезонном мобильном катке у столичного Дворца спорта.

Как передает информагентство «Минск-Новости» , первый сеанс стартовал в 10:00, последующие – в начале каждого часа. Ледовый объект будет и дальше работать в этом же режиме с 10:00 до 23:45. Ежедневно посетителей ожидает 12 сеансов. продолжительность каждого – 45 минут.

Цены по сравнению с прошлым годом не повышались. Вход для детей (до 14 лет) – 3 рубля, для взрослых – 4 р., прокат коньков – 5 р. В прокате имеется 600 пар коньков. Для посетителей предусмотрены камеры хранения (услуга входит в цену билета), а также музыкальное сопровождение, открыта точка общепита.

Как рассказал директор Республиканского центра олимпийского резерва по игровым видам спорта «Дворец спорта» Валентин Таланов, на катке соблюдены все противовирусные меры безопасности. Так, коньки, которые брали на прокат, проходят специальную обработку и в течение часа не будут сдаваться в аренду. Работники катка после каждого сеанса проводят дезинфекцию поверхностей.

Максимальное количество, которое может вместить площадка, 170 человек, для комфортного катания – оптимально 130-150.

Фото: Павел Русак.