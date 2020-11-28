В Жлобине начинают задерживать активистов забастовки на БМЗ

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В Жлобине 27 ноября был задержан и помещен под арест член Белорусского независимого профсоюза слесарь-ремонтник БМЗ Игорь Поваров.

Как сообщает правозащитный центр «Вясна», задержание произошло по подозрению в совершении уголовного преступления – организации забастовки на Белорусском металлургическом заводе.

Правозащитники сообщают, что криминалка грозит еще как минимум троим работникам БМЗ.

В постановлении о возбуждении уголовного дела сообщается, что Евгений Гомон, Павел Магидов, Александр Бобров, Игорь Поваров вместе с другими неустановленными лицами 17 августа на территории БМЗ, «организовали проведение незаконных групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти». Они остановили движение технологического транспорта, осуществляющего доставку сырья (металлошихты) в сталеплавильные цеха, повлекшее нарушение работы БМЗ, выразившееся в приостановлении выплавки стали на дуговых электроплавильных печах. В результате предприятию причинен ущерб на сумму 1088 рублей.

Следователь Азевчиков постановил возбудить в отношении данных работников БМЗ уголовное дело по факту совершения совместно с иными лицами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. Согласно ст. 342 УК РБ «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», -- сообщает сайт flagshtok.info.
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Тэги: забастовка уголовное дело Персона: Игорь Поваров Евгений Гомон Павел Магидов Александр Бобров Город: Жлобин

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