Минздрав: причина отравления учащихся 61-й школы Минска — стафилококк

Причиной отравления учащихся 61-й школы Минска стал стафилококк, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения по результатам проведенного эпидрасследования.

Минская СШ №61. Фото: yandex.

«С учетом результатов лабораторных исследований, установлено, что развитие пищевого отравления у учащихся в средней школе № 61 Минска связано с употреблением в пищу блюда чиккен-ролл «Маленький цезарь». Возбудитель — стафилококк. В связи с тем, что расследование ситуации продолжается, можно только предполагать, что источником инфекции, вероятно, явился персонал пищеблока, участвовавший в приготовлении данного блюда», — говорится в сообщении.

Массовое отравление учащихся произошло в 61-й школе 20 ноября. После приема пищи учащиеся почувствовали недомогание и стали обращаться за помощью к медработникам. Всего за медпомощью обратились 174 ученика, 18 детей были госпитализированы.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 336 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевания или отравления людей).

Следственный комитет сообщил, что расследование уголовного дела по факту отравления детей в школе продолжается. Согласно заключению санэпидслужбы, в ходе обследования у четырех госпитализированных учеников школы обнаружен стафилококк. Для анализа были отобраны образцы изготовленного продукта, биологические материалы работников столовой и учащихся. Аналогичное заболевание подтвердилось у восьми работников, шесть из которых в день произошедшего занимались приготовлением «чиккен роллов».

По мнению следствия, заражению могли способствовать нарушения внутреннего производственного контроля в столовой и требований санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленные при оценке объекта, а также вероятное нарушение требований к использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук сотрудниками. Об этом свидетельствует выявленный у них возбудитель и его отсутствие на сырье, из которого был изготовлен продукт.

«Допрошены работники комбината школьного питания, а также руководство школы. На сегодняшний день все дети выписаны из учреждений здравоохранения, их здоровью ничего не угрожает. Следователи изучают медицинскую документацию», — сообщает СК.