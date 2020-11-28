Беларусь засыплет снегом?
В субботу, 28 ноября, погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося через восток Беларуси на Украину.
По прогнозу синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки, преимущественно снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, туман, слабый гололед.
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.
Погода в регионах:
- Брест 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%);
- Витебск -1..+1°C (вероятность осадков более 90%);
- Гомель +2..+4°C (вероятность осадков 80-90%);
- Гродно -1..+1°C (вероятность осадков более 90%);
- Могилев 0..+2°C (вероятность осадков более 90%);
- Минск -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%).