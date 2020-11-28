Редактору телеграм-канала «Мая краіна Беларусь» грозит до 8 лет колонии

Популярный (198 тыс. подписчиков) телеграм-канал «Мая краіна Беларусь» сообщил о предъявлении следствием обвинения редактору канала Ирине Счастной по ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках). Она остается под стражей.

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Счастной грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

О ее задержании 20 ноября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. В релизе отмечалось, что сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 33-летнюю неработающую минчанку — администратора пяти «деструктивных телеграм-каналов»: «Мая краiна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «Беларусь головного мозга» и «Элехтарат». Женщина также управляла пабликом «Европейская Беларусь», активно сопровождала его в соцсетях и за это «ежемесячно получала около 600 рублей от основного координатора одноименной кампании».

В МВД отметили, что участники указанных ресурсов «выдвигают политические требования, призывают к забастовкам и остановке производства на госпредприятиях, протестовать и оказывать сопротивление милиционерам».

«В чатах также публикуются оскорбления и угрозы в адрес правоохранителей, а также распространяется информация, направленная на дестабилизацию обстановки в обществе», — утверждала пресс-служба министерства.

В ходе обыска квартиры минчанки было изъято шесть мобильных телефонов, ноутбук, винчестер, флеш-накопитель, 700 евро, банковская платежная карточка и протестная атрибутика.

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» опроверг сообщение МВД о том, что Счастная была его администратором: «Разумеется, это полный бред. Ирина Счастная не причастна к нашему телеграм-каналу и никогда его не администрировала». ТК «Беларусь головного мозга» создал блогер Игорь Лосик, который с 25 июня находится под стражей. Он обвиняется в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них по статье 342 Уголовного кодекса.