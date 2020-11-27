Австрийская деревня с неприличным названием решила переименоваться

Деревня Фуккинг (Fucking) в Австрии со следующего года поменяет свое название. Топоним, который пишется и читается по-английски как ругательство, перестанет использоваться. С 1 января 2021 года селение будет называться Фуггинг (Fugging), пишет Deutsche Welle .

Фото: Volker Preufler.

В общине живет около 100 человек, уже много лет они просили сменить существующее название. Причиной тому стало большое внимание со стороны туристов и участившиеся случаи кражи дорожных знаков.

С появлением интернета деревню Фуккинг стали включать в разнообразные рейтинги населенных пунктов с самыми смешными названиями. Фуккинг называлась так более 1000 лет. В прошлом году местные жители использовали дорожный знак в деревне, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата. При помощи таблички они собрали фразу: «Наш климат — черт возьми — важен» («Our climate is — Fucking — important!»).