Фотофакт. У посольства Беларуси в Израиле прошел пикет солидарности с участниками белорусских протестов

В Тель-Авиве, у здания посольства Беларуси в Израиле, 27 ноября состоялся пикет солидарности с белорусскими гражданами, борющимися против диктатуры и насилия в своей стране. Кроме того акция была приурочена к 100-летию Слуцкого восстания.

Участники пикета провели перформанс на тему насилия по отношению к протестующим. Кроме того было записано обращение на иврите и русском к израильскому МИД с протестом против вручения верительных грамот послом Израиля непризнанному в цивилизованном мире «президенту» Лукашенко.

Перформанс вызвал живой интерес у жителей столицы Израиля, ведь репрессии и насилие – подобное тому, что демонстрируют белорусские власти к своему народу -- противоестественно и дико для израильтян. Полиция даже попыталась остановить перформанс, но после разъяснений организаторов позволила закончить действо.