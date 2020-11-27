COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано рекордное количество новых случаев — 1621

За последние сутки в Беларуси зарегистрирован 1621 новый случай COVID-19, что является рекордом с начала распространения в стране коронавируса. Скончались еще восемь человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси достигло 131 633, умерло 1136 человек.

26 ноября было официально зафиксировано 1563 новых инфицированных и девять смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 110 152 пациента (1383 за последние сутки).

Проведено 3 188 876 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 30 524.

27 ноября Александр Лукашенко во время общения с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, еще раз высказал мнение о правильности выбранного пути борьбы с COVID-19.

«Важно, что весь мир убедился, что мы тогда прошли этот путь правильно. Мы этот путь прошли достойно — единственные в мире», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он напомнил, что еще при появлении коронавируса предупреждал, что очень важно в противодействии инфекции не допустить паники: «Главное при лечении этих больных — это психика. Это то, о чем я вам интуитивно говорил в свое время, когда у нас начала развиваться эта болезнь. Паника, психика и, как я говорил, коронапсихоз — сейчас уже все этот термин усвоили. Вы мою точку зрения знаете, она не изменилась с тех пор. Она укрепилась, я в своих убеждениях укрепился. Некоторые из вас, которые, будем говорить откровенно, мало верили в то, что я говорил, наконец-то поняли, что я в чем-то был прав».

Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что коронавирус давно перестал быть только медицинской проблемой. «Это уже не просто ваша проблема, это уже политическая, экономическая болезнь. Если надо отгородиться от кого-то — закрывают границу под видом ковида, если кто-то на кого-то хочет надавить политически — используют ковид», — уточнил он.