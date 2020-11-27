В Новополоцке прошел обыск у оппозиционной активистки Ольги Дамаскиной, ее сын задержан

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У члена совета движения «За Свободу» Ольги Дамаскиной дома в Новополоцке (Витебская область) прошел обыск, ее сын Дмитрий Рыжиченко задержан.

 

Ольга Дамаскина. Фото: topdb.ru.

 

В ходе обыска изъяты ноутбук, системный блок компьютера и планшет. Вся техника принадлежит либо Дамаскиной, либо ее мужу, о чем тот указал в объяснении.

Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела с санкции прокурора Анатолия Авсюка и продолжались около двух часов.

«Дмитрия забрали с работы и повезли к моей матери, у которой он жил до последнего времени, проводить обыск. И одновременно у нас дома», — сообщила БелаПАН Дамаскина.

По словам активистки, она сейчас не дома, там находится муж. Сейчас семья заключает договор с адвокатом.

Обыск дома у матери Дамаскиной завершен. Изъят старый телефон Дмитрия.

Что именно инкриминируют Рыжиченко, пока не известно, также не известен его процессуальный статус и в рамках какого дела он задержан. «Что-то связанное с Telegram. Расследование ведет витебское управление Следственного комитета», — сказала Дамаскина.
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Тэги: задержание активиста обыск Персона: Ольги Дамаскина Дмитрий Рыжиченко Анатолий Авсюк Город: Новополоцк

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