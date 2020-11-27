Лукашенко: Беларусь выбрала правильный путь борьбы с коронавирусом — единственная в мире

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Александр Лукашенко 27 ноября во время общения с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, где лечатся больные коронавирусной инфекцией, еще раз высказал мнение о правильности выбранного пути борьбы с COVID-19.

«Важно, что весь мир убедился, что мы тогда прошли этот путь правильно. Мы этот путь прошли достойно — единственные в мире», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко напомнил, что еще при появлении коронавируса предупреждал, что очень важно в противодействии инфекции не допустить паники. «Главное при лечении этих больных — это психика. Это то, о чем я вам интуитивно говорил в свое время, когда у нас начала развиваться эта болезнь. Паника, психика и, как я говорил, коронапсихоз — сейчас уже все этот термин усвоили, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Вы мою точку зрения знаете, она не изменилась с тех пор. Она укрепилась, я в своих убеждениях укрепился. Некоторые из вас, которые, будем говорить откровенно, мало верили в то, что я говорил, наконец-то поняли, что я в чем-то был прав».

По его мнению, «весь мир убедился, что Беларусь еще во время первой волны пандемии выбрала правильный путь борьбы с коронавирусной инфекцией».

Он в очередной раз подчеркнул, что коронавирус давно перестал быть только медицинской проблемой. «Это уже не просто ваша проблема, это уже политическая, экономическая болезнь. Если надо отгородиться от кого-то —  закрывают границу под видом ковида, если кто-то на кого-то хочет надавить политически — используют ковид», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что «высокая заболеваемость коронавирусом является очень серьезной проблемой для страны и для него как ее руководителя, хотя Беларусь уже сталкивалась с ней в первую волну и наработала определенный опыт».

Лукашенко пообещал в скором времени посетить ряд учреждений здравоохранения, занятых в лечении больных коронавирусом, пояснив, что с посещения 6-й городской клинической больницы Минска начнется серия его визитов медучреждений регионов страны. По его словам, он намерен посетить больницы в каждой из областей Беларуси, чтобы «лично удостовериться в том, что помощь оказывается на высоком уровне, и изучить, как усовершенствовать процесс лечения».

В качестве возможных мест посещения Лукашенко назвал Могилев, Гродно и Минскую область.

«Это только начало. Я намерен побывать во всех областях, — сказал он. — Когда очень острый период — надо совершенствовать систему, и мы видим, чего не хватает». В частности, когда был выявлен недостаток аппаратов компьютерной томографии, партия этих аппаратов была закуплена и поставлена в Беларусь при содействии Михаила Гуцериева.

Как отметила пресс-служба, ожидается, что из республиканского бюджета государство направит на борьбу с пандемией до конца года более 800 млн рублей.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус посещение больницы Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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