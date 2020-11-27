Молодых инвалидов и их родителей приглашают на серию вебинаров
Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Международный день людей с инвалидностью.
К этой дате Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам запускает специальный онлайн-проект.
Этот проект будет посвящен в том числе темам урегулирования конфликтов в семье, основам сексуального воспитания детей и подростков, трудовой реабилитации в условиях пандемии, трудоустройства людей с инвалидностью.
Также состоятся мастер-классы по цифровой безопасности и цифровому этикету для людей с инвалидностью.
Расписание всех лекций и практикумов, которые пройдут по 4 декабря, можно найти на