Молодых инвалидов и их родителей приглашают на серию вебинаров

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Международный день людей с инвалидностью.

К этой дате Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам запускает специальный онлайн-проект.

Этот проект будет посвящен в том числе темам урегулирования конфликтов в семье, основам сексуального воспитания детей и подростков, трудовой реабилитации в условиях пандемии, трудоустройства людей с инвалидностью.

Также состоятся мастер-классы по цифровой безопасности и цифровому этикету для людей с инвалидностью.