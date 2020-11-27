Журналистку TUT.by Катерину Борисевич перевели в СИЗО № 1

/ Общество
Просмотров: 26

Журналистку портала TUT.by Катерину Борисевич перевели в СИЗО № 1 на ул. Володарского в Минске. До этого она почти неделю находилась в СИЗО КГБ.

«Катерина сообщает в письмах, что старается держаться, — пишет TUT.by. — Она получила от родных первую передачу с одеждой и продуктами. Нам известно, что многие ей пишут, но к сожалению, пока письма ей почти не доходят».

Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны. Она автор статьи, где приводится свидетельство врача об отсутствии алкоголя в крови избитого до смерти Романа Бондаренко, что противоречило заявлениям представителей властей.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Второй фигурант — врач-анестезиолог Артем Сорокин.

29 ноября истекает 10 суток с момента задержания Катерины Борисевич. К этому сроку ей должно быть предъявлено обвинение (в присутствии защитника) и принято решение о мере пресечения.

Белорусские правозащитники признали Борисевич политзаключенной. Международная правозащитная организация Amnesty International назвала Сорокина и Борисевич узниками совести.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: TUT.by СИЗО № 1 Персона: Катерина Борисевич

Другие материалы на эту тему:

Марина Золотова: не будет независимых СМИ — их место займут телеграм-каналы

Марина Золотова: не будет независимых СМИ — их место займут телеграм-каналы

Марина Золотова: сейчас TUT.by будет больше реагировать на внешние вызовы

Марина Золотова: сейчас TUT.by будет больше реагировать на внешние вызовы

Руководство TUT.by будет обжаловать приказ Мининформации

Руководство TUT.by будет обжаловать приказ Мининформации

Марина Золотова стала лауреатом премии «Гонар журналістыкі» имени Алеся Липая

Марина Золотова стала лауреатом премии «Гонар журналістыкі» имени Алеся Липая