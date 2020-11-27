Лукашенко заявил, что врачей надо держать под контролем, и снова предостерег их от выезда в Польшу

Александр Лукашенко 27 ноября, посещая 6-ю городскую больницу Минска, где лечат больных СOVID-19, заявил, что врачей надо держать под контролем.

Фото: president.gov.by

«Ну, они молодцы у нас. Конечно, надо их под контролем всегда держать, но молодцы. Не зря же поляки говорят (а врачей нет, у них же беда вообще): "Мы ваших врачей заберем". Я ж не зря сказал: едьте, но назад я вас не пущу», — сказал Лукашенко, фрагмент разговора которого разместил телеграм-канал «Пул первого».

«Нам надо своих вон лечить больных. Но мы готовы и им помочь, но только давайте по-человечески. Вам надо — мы вам отправим бригаду, мы вам поможем. А вот так шпынять нас не надо — мы не рабы», — продолжил он.

Как сообщила пресс-служба Лукашенко, главный врач больницы Игорь Юркевич доложил, что медицинскую помощь больным с коронавирусом оказывают более тысячи сотрудников. С начала эпидемии в клинике помогли 5,5 тыс. человек с COVID-19. Сейчас в учреждении находятся 767 пациентов, из них 28 — в реанимации.

Средняя зарплата в учреждении за октябрь составила более 2,2 тыс. рублей, при этом у врачей — более 3,3 тыс., у среднего медицинского персонала — 2,4 тыс., у других сотрудников — 1,36 тыс. «У врачей реанимации зарплата порядка 7-9 тыс., — подчеркнул Юркевич. — Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают. Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок».

«Они делают большое дело. Если в "красной" зоне человек работает, пусть он и получает (высокую зарплату. — прим. пресс-службы.)», — сказал Лукашенко.

Заслушав доклады, он направился в блок с пациентами, заболевшими коронавирусом. Планируется, что Лукашенко также ознакомится со структурой и деятельностью Городского центра трансфузиологии на базе больницы. Затем в кардиологическом корпусе больницы состоится встреча с работниками медучреждения.

Как сообщалось, на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой 10 ноября Александр Лукашенко упомянул про врачей, которых он предостерегал от выезда за рубеж, в частности Польшу, по призыву властей этой страны.

«Недавно я говорил по поводу врачей. Не знаю, как меня врачи поняли, но еще раз хочу подтвердить: мы не против того, чтобы помочь с ковидом. Той же Польше, в России непростая ситуация… Никто не против помочь, но это должно делаться по-человечески. Мы не против того, чтобы поехали, но это должно делаться организованно», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что у Беларуси есть опыт, хорошие специалисты и врачи. «Хотите, чтобы мы вам (речь о зарубежных странах. — прим. пресс-службы.) помогали, — пожалуйста. Мы вам будем помогать, будем вас консультировать, как мы с китайцами постоянно консультируемся, будем вас лечить, если это надо. Но прежде всего мы должны заботиться о своем народе, о своем государстве. Так же, как и поляки. Но это наши соседи. И польское население, поляки ни в чем не виноваты, что их руководство проводит такую политику. Они сами против такой политики. Посмотрите, до двух миллионов протесты в самой Польше. Населению Польши не нравится та политика, которую проводит там Дуда и прочие», — сказал Лукашенко.

Он также уверен, что белорусским врачам никто там не даст нормально работать: «Будут второстепенную какую-то, третьестепенную роль играть. А я не хочу, чтобы издевались над нашими людьми и нашими врачами таким образом».