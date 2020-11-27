Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает ухудшения качества активов «Беларусбанка» в ближайшие 12—18 месяцев, говорится в кредитном заключении (аналитическом отчете), подготовленном аналитиками международного рейтингового агентства Moody's.

«Мы ожидаем, что проблемные кредиты "Беларусбанка" увеличатся в следующие 12—18 месяцев, поскольку платежеспособность его заемщиков снижена из-за обесценивания валюты», — говорится в отчете.

Аналитики агентства отмечают, что «ухудшение экономических условий на фоне политической напряженности и пандемии коронавируса» негативно влияет на корпоративный сектор.

«Мы ожидаем, что "Беларусбанк" реструктурирует кредиты для поддержки заемщиков. Однако, если сбои из-за пандемии или социальные волнения продлятся в течение длительного периода, перспективы возврата реструктурированных кредитов ухудшатся», — прогнозируют аналитики Moody's.

Согласно оценке Moody's, доля проблемных кредитов по МСФО (ссуды 3-й стадии, то есть обесцененные) в «Беларусбанке» увеличилась с 11,4% в конце 2018 года до 13,4% на конец 2019 года.

При этом значительный объем кредитов «Беларусбанка», приходящихся на госпредприятия, аналитики Moody's рассматривают как «существенный дополнительный риск для качества активов». «Возможности этих компаний по обслуживанию долга зависят от политики правительства по поддержке конкретных заемщиков или отраслей», — говорится в отчете рейтингового агентства.

По мнению аналитиков, качество активов «Беларусбанка» также сдерживается высоким уровнем концентрации — на 10 крупнейших заемщиков приходится около трети валовых кредитов банка.

ОАО «АСБ «Беларусбанк» — крупнейший белорусский коммерческий банк. На долю банка приходится около 40% активов всей банковской системы.