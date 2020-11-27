Тихановская подтвердила приглашение на встречу с Джо Байденом

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская получила приглашение на встречу с избранным президентом США Джо Байденом. Об этом Тихановская заявила в интервью в программе «ПроСвет» на телеканале «Белсат» 26 ноября.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Официально итоги голосования пока не подведены, однако по предварительным данным избранным президентом страны считается Джо Байден.

«Мы планируем, естественно, встречу с Джо Байденом, и у нас уже есть приглашение на такую встречу», — сообщила экс-кандидат в президенты Беларуси, находящаяся в Литве. Когда было получено приглашение, а также сроки и формат планируемой встречи она не уточнила.

Вместе с тем Тихановская рассказала о своих планах зарубежных поездок, которые запланированы в ближайшее время.

«У нас в ближайших планах Великобритания, Норвегия… Что-то еще, сейчас не вспомню, но также мы будем двигаться сейчас на восточные страны», — сообщила политик.

Ранее Тихановская поздравила Байдена с победой на президентских выборах. Она выразила уверенность, что под руководством нового лидера народ США будет процветать, а белорусско-американские отношения — улучшаться. «Джо Байден не раз высказывался и занимал твердую позицию поддержки белорусского народа. И я верю, что новоизбранный президент США скоро встретится с честно избранным президентом новой свободной Беларуси», — подчеркнула Тихановская.

Джо Байден, будучи кандидатом в президенты США от Демократической партии, неоднократно жестко высказывался о ситуации в Беларуси, называя Александра Лукашенко диктатором. Американский политик осудил «вопиющие нарушения прав человека, совершаемые режимом Лукашенко». «Ни один лидер, который мучает свой собственный народ, не может претендовать на легитимность. Вот почему международное сообщество должно значительно усилить санкции в отношении приспешников Лукашенко», — считает Байден.

Он также подверг критике своего основного конкурента на выборах действующего президента Дональда Трампа (Республиканская партия) за отсутствие позиции по Беларуси.