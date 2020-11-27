По данным Белстата, количество индивидуальных предпринимателей за год увеличилось на 4,9%

По данным Белстата, на 1 ноября 2020 года в стране работало 143,6 тыс. юридических лиц и 269,9 тыс. индивидуальных предпринимателей. Количество юрлиц по сравнению с такой же прошлогодней датой выросло на 0,5%, ИП — на 4,9%. За 10 месяцев с начала 2020 года рост количества юрлиц составил 0,7%, ИП — 4,4%.

Наибольшее количество юрлиц находилось в Минске — 52 348 (за 12 месяцев их количество выросло на 1%; с начала года — на 1,2%). В Минской области их было 25 997 (-0,1%; +0,1%), в Брестской — 14 627 (+0,3%; +0,7%), Гомельской — 13 954 (+0,3%; +0,4%), Витебской — 13 154 (+0,4%; +0,5%), Могилевской — 11 972 (+0,4%; +0,1%), Гродненской — 11 564 (+0,6%; +0,5%).

Наибольшее количество ИП также находилось в Минске — 82 625 (за год их количество увеличилось на 4,5%; с начала года — на 4,1%). В Минской области насчитывалось 44 802 ИП (+6,7%; +6%), в Брестской — 35 628 (+3,9%; +3,4%), Гомельской — 30.087 (+5,1%; +4,4%), Гродненской — 27.371 (+5,2%; +4,4%), Могилевской — 25.920 (+4,9%; +4,3%), Витебской — 23.516 (+3,9%; +3,6%).

Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,3% общего количества действующих организаций и по сравнению с показателем годичной давности не изменился.

Из 143,6 тыс. организаций в сфере производства работали 32 тыс. (22,3% общего количества), в сфере услуг — 111,6 тыс. (77,7%).

В 2019 году было зарегистрировано 10 770 юридических лиц и 37 438 индивидуальных предпринимателей. Ликвидировано 10 126 юрлиц, прекратили деятельность 25 208 ИП.

«Если брать статистику, то можно рапортовать, что в малом бизнесе все хорошо. Но мы не знаем, какие отрасли дали прирост, а где произошло сокращение. Нет текущих данных, сколько ИП подали заявление о ликвидации в Минюст. Это сухие цифры, из которых сложно делать выводы», — отметил ранее в комментарии БелаПАН председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

Он предположил, что прирост могли дать таксисты, которые регистрируются как индивидуальные предприниматели. Также, отметил Шумченко, в сфере розничной торговли есть незначительный прирост индивидуальных предпринимателей за последние два года. «Но надо учесть, что несколько лет назад было сокращение на 31%, и этот уровень до сих пор не восстановлен», — заметил руководитель объединения.

По его словам, на работу ИП влияет общая экономическая ситуация и она «далеко не радужная, торговля идет слабо, выручка небольшая».

«За цифрами роста не видно реальной картины. Надо не сухие цифры рассматривать, а знать, как идет работа на местах, надо анализировать состояние отраслей, где работают ИП, будь то производство, услуги, торговля, транспорт и так далее. Надо смотреть, сколько в Минюст подано на закрытие, неизвестно, сколько открытых ИП реально работает. Нынешняя статистика не отражает реальной картины в полной мере», — заключил Шумченко.