За год в Беларуси количество занятых в экономике сократилось на 24,2 тыс. человек

По данным Белстата, в экономике Беларуси в октябре 2020 года было занято 4 млн 314,5 тыс. человек.

В октябре 2019 года было занято 4 млн 338,7 тыс. человек. Таким образом, за год количество занятых в экономике сократилось на 24,2 тыс.

По данным Белстата, в октябре 2020 года уволено 56 631 работник, принято на работу — 60 685. Соотношение принятых и уволенных — 107,2%. Наибольшее число уволенных в промышленности — 12 438 (соотношение 122,7%), далее следует торговля — 10 572 (98,6%), образование — 5911 (132,6%), здравоохранение и социальные услуги — 4480 (146%), строительство — 4373 (70,4%), транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность — 2.992 (81,9%), творчество, спорт, развлечения и отдых — 1286 (220,8%), информация и связь — 1210 (124,7%), услуги по временному проживанию и питанию — 1138 (123,7%), профессиональная, научная и техническая деятельность — 1055 (88,7%), административная деятельность и вспомогательные услуги — 960 (92,2%).

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15—74 лет) в третьем квартале 2020 года составил 68,2%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) — 4% численности рабочей силы, отметили ранее в Белстате.

Эксперты связывают снижение занятых в экономике с демографической ситуацией, а также с оттоком рабочей силы за границу.