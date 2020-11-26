«Мисс Беларусь» Ольге Хижинковой добавили еще 15 суток ареста

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Отбывающей административный арест обладательнице титула «Мисс Беларусь — 2008» и бывшему пресс-секретарю футбольного клуба «Динамо» (Брест) Ольге Хижинковой присудили еще 15 суток ареста. Об этом сообщают друзья Хижинковой на ее странице в «Фейсбуке».

Ольга Хижинкова. Фото: facebook.com/olgahizhynkova

26 ноября решением суда Хижинкова вновь признана виновной в участии в несанкционированном мероприятии. Ее судили по статье 23.34 КоАП в третий раз.

Ольгу задержали в центре Минска 8 ноября, когда в городе проходил марш протеста. 11 ноября суд Заводского района дал ей 12 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии. На следующий день суд Центрального района присудил ей еще 15 суток — за участие в акции 11 октября.

Как поясняют друзья Хижинковой, очередные 15 суток будут отсчитываться с сегодняшнего дня включительно. Таким образом, теперь ее арест продлится на шесть суток дольше — вместо 5 декабря она должна выйти на свободу 11 декабря.

Следует отметить, что в заключении Хижинкова встретила свой дня рождения 22 ноября, а в общей сложности проведет под арестом более месяца.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Мисс Беларусь административный арест Персона: Ольга Хижинкова

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