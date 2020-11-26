Лукашенко наделил дополнительными правами своих уполномоченных в областях и Минске
Александр Лукашенко 26 ноября подписал указ № 444, которым скорректированы указы от 25 августа 2017 года № 305 «Об уполномоченных представителях главы государства» и от 28 марта 2019 года № 125 «О представителях государства».
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Указ направлен на усиление роли уполномоченных представителей Лукашенко в областях и Минске «в выработке предложений по эффективному функционированию предприятий, во многом определяющих комплексное развитие регионов», говорится в сообщении.
Стоит отметить, что недавно Александр Лукашенко также поручил подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся полномочий своих помощников в регионах.
«Потому что полномочия их (помощников — прим. пресс-службы.) будут значительно шире. Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом еще должны поговорить. Но традиционным остается подбор кадров на этих направлениях, естественно вместе с губернатором», — сказал Лукашенко 29 октября после назначения своих новых помощников в Брестской (Валерий Вакульчик) и Гродненской (Юрий Караев) областях, а также в Минске (Александр Барсуков).