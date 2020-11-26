Осудивший попрание народных мемориалов памяти Бондаренко пресс-секретарь БПЦ подал в отставку
Пресс-секретарь БПЦ Сергий Лепин подал в отставку — написал заявление на увольнение по собственному желанию.
«Я надеюсь, что у человека, который придет на мою должность, все будет хорошо, — пояснил Лепин журналистам портала
Ранее священнослужитель в соцсетях резко осудил уничтожение народных мемориалов убитому Роману Бондаренко. Пост Сергия Лепина показали Лукашенко, и тот потребовал разобраться с пресс-секретарем БПЦ. Генпрокуратура вынесла ему предупреждение «о недопустимости нарушения закона».