«Репортеры без границ» призвали не криминализировать работу журналистов в Беларуси

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) призвала власти Беларуси не криминализировать журналистскую работу, не препятствовать работе СМИ и незамедлительно освободить всех задержанных журналистов.

Находящиеся под уголовным преследованием журналистки Катерина Андреева, Дарья Чульцова и Катерина Борисевич.

Работу журналистов нельзя сдерживать угрозой уголовного преследования, подчеркивается в заявлении RSF, обнародованном в четверг, 26 ноября.

В документе указывается, что, по данным неправительственной Белорусской ассоциации журналистов, в Беларуси со времени проведения спорных президентских выборов 9 августа было задержано уже 363 работника СМИ, 78 из них — отбыли административный арест, а 12 в настоящее время находятся в тюрьмах.

RSF в качестве примера приводит дело журналистки телеканала «Белсат» Катерины Андреевой, в отношении которой возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в несанкционированной акции протеста против Александра Лукашенко. Ей угрожает до трех лет лишения свободы. Андреева останется под арестом как минимум до 20 января. Между тем 24 ноября был неожиданно задержан ее муж — также журналист «Белсат» Игорь Ильяш.

Как сообщает dw.com , глава немецкого филиала RSF Кристиан Мир назвал дело в отношении Андреевой и ее мужа фарсом. «Она снимала демонстрацию с 14-го этажа жилого дома, и вот теперь ей предъявлены обвинения, поскольку она якобы активно участвовала в этой демонстрации. Лукашенко вновь злоупотребляет органами юстиции, чтобы заткнуть рот критически настроенным журналистам. Андреева и ее муж должны быть незамедлительно освобождены», — подчеркнул Мир.

В заявлении RSF упоминается, наряду с другими, о дело журналистки новостного портала Tut.by Катерины Борисевич, которая с 19 ноября содержится под стражей. Борисевич написала о Романе Бондаренко, который был избит 11 ноября во дворе своего дома и на следующий день скончался в больнице. Журналистка, в частности, процитировала слова врача, сообщившего, что в крови 31-летнего Бондаренко, вопреки утверждениям властей, не было алкоголя. После этого прокуратура открыла в отношении этого врача уголовное производство по обвинениям в раскрытии врачебной тайны и распространении дезинформации. В рамках данного дела была задержана и Катерина Борисевич.