Милиция начала проверку по заявлению родственников Бондаренко о прослушке их телефонов
Милиция начала проверку по заявлению родственников Романа Бондаренко о прослушке их телефонов и публикации разговоров в СМИ. Об этом
По ее словам, проверку проводит РУВД Центрального района Минска.
Родные погибшего Романа Бондаренко 26 ноября подали заявление о возбуждении уголовного дела по фактам прослушивания их телефонных разговоров.
Накануне государственный телеканал СТВ показал специальный репортаж, посвященный Бондаренко. В нем, в частности, звучат записи прослушки телефонных разговоров, как утверждается, матери и жены Романа Бондаренко. Откуда у телеканала появилась запись разговора — в репортаже не уточнялось.
В нем также продемонстрировали видеообращение, где находящийся под стражей подозреваемый по делу о разглашении врачебной тайны врач минской больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин призвал не политизировать ситуацию и заявил, что полностью признает свою вину.